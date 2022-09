La bimba di 10 mesi intossicata dalla cannabis è fuori pericolo: sciolta la prognosi Sciolta la prognosi della bimba di 10 mesi ricoverata al Santobono per intossicazione da thc, non è più in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

É fuori pericolo di vita la bambina di 10 mesi ricoverata al Santobono di Napoli per intossicazione da cannabis: i medici hanno sciolto la prognosi nel tardo pomeriggio di oggi, 30 settembre; lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. La vicenda non è ancora del tutto chiarita, è possibile che la piccola abbia ingerito una grande quantità di tetraidrocannabinolo che potrebbe aver trovato in casa, lasciata incustodita dai genitori o da qualche familiare.

La bimba era arrivata nell'ospedale pediatrico due sere fa, in condizioni molto gravi seppur stabili; trasportata in codice rosso con un'ambulanza del 118, aveva convulsioni e spasmi. I medici ne avevano disposto il ricovero immediato nel reparto di Terapia Subintensiva, per tenere sotto controllo i suoi parametri vitali, ed avevano effettuato i primi, delicatissimi interventi per proteggerla da eventuali danni neurologici. Proprio la gravità delle sue condizioni aveva impedito, in un primo momento, di sciogliere la prognosi, essendo necessario osservare le evoluzioni del suo stato di salute e la risposta dell'organismo alle cure.

I sintomi, stando a quanto ricostruito fino ad ora, sarebbero collegabili ad una intossicazione da thc, ovvero il principio attivo della cannabis; vista anche l'età della bambina l'ipotesi più accreditata per il momento è che la piccola possa aver trovato dell'hashish incustodito in casa e, scambiatolo magari per un dolce o qualcosa del genere, lo abbia ingerito mentre gli adulti non erano presenti. I familiari, residenti nella provincia di Napoli, sono stati nelle scorse ore ascoltati dagli inquirenti.