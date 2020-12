Eduardo De Filippo non fu soltanto drammaturgo e attore: compose e pubblicò anche numerose poesie di successo, una parte delle quali pubblicate nel 1975 da Einaudi in un bel volume. Eduardo scrisse dei suoi stati d'animo, ma anche per ricordare dolorose perdite come quella di Pier Paolo Pasolini e di Anna Magnani, scrisse per la compagna Isabella, scrisse perfino un poemetto di cucina, molto apprezzato e divertente "Si cucine comme voglio io". La poesia che segue, si intitola "Ncopp a sta terra" e parla dell'anno che va via e di tutti gli anni che piano piano iniziano a pesare nella vita di una persona. È, come in molte produzione eduardiane, un testo malinconico e amaro.

Ncopp a sta terra

"Te pare luongo n’anno

e passa ambressa;

quann’è passato se ne va luntano;

ne passa n’ato

e quanno se n’è gghiuto

corre pur’isso nziem’ a chillo ‘e primma,

e nzieme a n’ati cinche

vinte

trenta

se ne vanno pe’ ll’aria

ncopp’ ‘e nnuvole.

E ‘a llà tu siente comm’ a nu frastuono

ch’è sempe ‘o stesso

‘a quanno ‘o munno è munno

ncopp’ a sta terra:

comme si fosse ‘a banda d’ ‘o paese

ca scassèa mmiez’ ‘o vico

e s’alluntana.

Trase int’ ‘e rrecchie quanno sta passanno

e nun ‘a siente cchiù quann’è passata.

Ma na cosa te resta:

sa che te rummane?

Te rummane ‘o ricordo ‘e nu mutivo

comme fosse na musica sperduta

‘e nu suonno scurdato,

ca t’è paruto vivo

chiaro cchiù d’ ‘o ccristallo

dint’ ‘o suonno

e nun ‘o puo’ cunta’ quanno te scite

manc’a te stesso,

tanto è fatto ‘e niente.

Eduardo De Filippo

Traduzione in italiano: Su questa Terra di Eduardo De Filippo