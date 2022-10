Kfc apre un altro punto vendita nella provincia di Napoli: 66 nuovi posti di lavoro Il nuovo ristorante della catena americana dedicata al pollo fritto aprirà i battenti a Sant’Antimo: 66 i posti di lavoro offerti con la nuova apertura.

A cura di Valerio Papadia

Dopo Pompei, che ha fatto da capofila, e poi piazza Carità, nel cuore di Napoli, il fast food Kfc sta per aprire un nuovo ristorante nella provincia partenopea: il punto vendita aprirà i battenti – non c'è ancora una data esatta per l'inaugurazione, si presume all'inizio del 2023 – a Sant'Antimo. L'apertura del nuovo ristorante del fast food statunitense dedicato al pollo fritto dovrebbe creare 66 nuovi posti di lavoro: le selezioni per entrare a far parte dello staff del punto vendita di Sant'Antimo sono già aperte e per candidarsi c'è tempo fino al 31 dicembre 2022. I profili ricercati sono quelli di Team Member e Team Member – Cook.

I requisiti per lavorare da Kfc

Sul sito di Kfc, alla sezione "Lavora con noi", è possibile informarsi sulla descrizione del lavoro e sui requisiti per candidarsi.

Team Member

"Vende ai clienti i prodotti Kfc seguendo le indicazioni degli standard aziendali. Prepara prodotti fritti (i.e. patatine) e le altre tipologie di prodotti in maniera efficiente, efficace e conforme agli standard mantenendo, nel mentre, pulite e ordinate le attrezzature e gli utensili utilizzati" questa la descrizione del lavoro. Per quanto riguarda i requisiti, sono i seguenti:

Capacità di lavorare in team;

Capacità di problem solving;

Autonomia organizzativa;

Flessibilità, dinamicità e attenzione;

Passione per il ruolo e professionalità;

Rispetto delle procedure di preparazione e pulizia.

Team Member – Cook

"Cucina i prodotti Kfc secondo gli standard qualitativi aziendali e secondo le procedure operative approvate mantenendo, nel mentre, le condizioni igieniche e sanitarie dettate dalla normativa e conformi alle policy aziendali" questa la descrizione. Ecco, invece, i requisiti richiesti: