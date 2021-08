KFC a Napoli, apre il primo ristorante in via Toledo Il fast food americano dedicato al pollo fritto è pronto a sbarcare a Napoli con il suo primo ristorante, che aprirà nel cuore della città, in via Toledo. Non è ancora stata comunicata una data ufficiale per l’apertura, ma le insegne e i colori del noto fast food sono già comparsi all’esterno del futuro locale.

A cura di Valerio Papadia

Una notizia che arriva inaspettata ma molto gradita a tutti gli amanti del pollo fritto: a Napoli sta per aprire il primo ristorante di KFC, nota catena di fast food statunitense. Il primo locale partenopeo aprirà i battenti nel cuore della città, in via Toledo: non è ancora stata comunicata una data ufficiale per l'apertura, ma le insegne e i colori del noto fast food fondato dal Colonnello Sanders sono già comparsi all'esterno del futuro locale, insieme alla scritta: "Ti aspettiamo presto per provare l'irresistibile pollo fritto del colonnello!". Il ristorante KFC – sigla di Kentucky Fried Chichen – sorgerà all'inizio di via Toledo, lato piazza Carità, al posto di quello che è stato un negozio di abbigliamento e a pochi passi da un altro colosso del fast food americano, vale a dire Burger King, che da anni occupa proprio la piazza. Il locale che aprirà i battenti a Napoli sarà come detto il primo in città, ma il terzo in Campania, dopo quelli che hanno aperto i battenti al centro commerciale La Cartiera di Pompei e al centro commerciale Campania di Marcianise.

Oltre a "sfidare" un altro specialista del fast food come Burger King, il futuro ristorante KFC dovrà fare i conti anche con lo street food partenopeo: via Toledo, infatti, si può considerare come il punto nevralgico della città nel quale si concentrano la maggior parte dei locali dedicati, appunto, al cibo da strada, tra pizze fritte e a portafoglio, panzarotti, frittatine di pasta e arancini di riso.