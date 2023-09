Kazuosan, lo youtuber parla dopo la scomparsa a New York: “Sto bene, rientro in Italia” Attraverso una storia su Instagram, Cosimo Corrado, lo youtuber salernitano conosciuto come Kazuosan, ha parlato per la prima volta dopo la sua scomparsa a New York, che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso.

A cura di Valerio Papadia

Dopo il grande spavento e l'angoscia che ha caratterizzato i tre giorni in cui di lui si erano perse le tracce, sembra tornata la tranquillità nella vita di Cosimo Corrado, youtuber salernitano di 21 anni, conosciuto come Kazuosan da oltre un milione di follower, che per tre giorni è scomparso a New York: il giovane creator è stato trovato in un ospedale della Grande Mela nella serata (ora italiana) di martedì 12 settembre.

La story pubblicata da Kazuosan su Instagram

A distanza di alcune ore dal ritrovamento – tanti si erano preoccupati per lui, la famiglia si era recata a New York per prendere parte alle ricerche – Kazuosan ha parlato per la prima volta dopo la scomparsa, attraverso una story sul suo account Instagram, rassicurando i suoi fan sulle sue condizioni di salute e ringraziando tutte le persone che si sono adoperate affinché la vicenda che lo ha riguardato avesse un lieto fine. Ecco cosa ha scritto Cosimo Corrado nella tarda serata di ieri: