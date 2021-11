Kalashnikov, giubbotti antiproiettile e droga: arsenale nascosto nel muro a Pianura La scoperta è stata effettuata dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli durante un’operazione anticamorra nel quartiere della periferia Ovest.

A cura di Valerio Papadia

Un Ak-47, meglio conosciuto come kalashnikov, probabilmente il fucile mitragliatore più noto – e purtroppo letale – al mondo, trovato nascosto in un muro a Pianura, quartiere della periferia Ovest di Napoli. Insieme al kalashnikov, il tesoretto dei clan della zona: tre giubbotti antiproiettile e circa 600 grammi di droga. Questa la scoperta effettuata dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli nell'ambito di una operazione volta al contrasto proprio delle organizzazioni camorristiche operanti sul territorio: durante i controlli mirati a Pianura, i poliziotti hanno effettuato una serie di perquisizioni nei confronti di pregiudicati residenti nel quartiere. Proprio durante una di queste perquisizioni, in via Artemisia Gentileschi, la scoperta: nell'atrio di uno stabile, in una intercapedine ricavata nel muro, gli agenti hanno scoperto l'Ak-47 completo di caricatore, i tre giubbotti antiproiettile e la droga, contenuta in numerosi involucri, del peso complessivo di circa 600 grammi tra cocaina, marijuana e hashish.

Durante la scorsa estate Pianura è stata scossa da fatti di sangue. In giugno, 13 bossoli sono stati trovati per terra, in via Torricelli, dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto dopo una segnalazione: probabilmente quel che rimaneva di una stesa. Due mesi più tardi, lo scorso agosto, ci è invece scappato il morto: Antonio Zarra, 25 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in via Carrucci. Dieci i bossoli trovati in quella occasione dai carabinieri, intervenuti sul posto: il 25enne, soccorso dal 118, venne portato all'ospedale San Paolo, dove è morto a causa delle ferite riportate.