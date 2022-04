Istituto Tumori di Napoli, sede a Sant’Agata de Goti (Benevento): si curerà il cancro alla pelle All’ospedale Sant’Alfonso de Liguori di Sant’Agata de Goti è stata inaugurata l’Unità Skin Cancer dell’ospedale Pascale, l’Istituto Tumori di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

A Sant'Agata de Goti, nella provincia di Benevento, è stata inaugurata questa mattina, lunedì 11 aprile, l'Unità Skin Cancer dell'Istituto Tumori di Napoli: la struttura dell'ospedale Pascale, che per il momento si occuperà soltanto delle neoplasie della pelle, è stata aperta all'interno dell'ospedale Sant'Alfonso de Liguori di Sant'Agata. Ad inaugurare il nuovo polo dell'ospedale Pascale nel Beneventano è stato l'oncologo Paolo Ascierto, presente con parte del suo team: il dermatologo Marco Palla e i chirurghi Corrado Caracò e Lucia Benedetto: all'Unità Skin Cancer è stato dedicato un intero reparto al secondo piano dell'ospedale Sant'Alfonso de Liguori di Sant'Agata de Goti.

"Abbiamo visitato i primi 30 pazienti presso questa nuova struttura che entra a tutti gli effetti a far parte del più grande polo oncologico del Mezzogiorno" ha scritto su Facebook il dottor Ascierto, pubblicando uno scatto all'interno della nuova struttura insieme ai suoi colleghi. "L'obiettivo – continua l'oncologo napoletano – è di ridurre il gap tra richiesta e offerta ospedaliera. Vogliamo mettere la nostra competenza a servizio dei pazienti per incrementare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa rivalutando il territorio e la collaborazione tra i molteplici enti come auspicato dal decreto regionale sulla rete oncologica".

L'apertura dell'Unità Skin Cancer del Pascale a Sant'Agata de Goti è stata fortemente voluta da Attilio Bianchi, direttore generale dell'Istituto Tumori di Napoli, in sinergia con Mario Ferrante, direttore dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Al momento, come detto, il reparto si occuperà soltanto dei tumori della pelle, ma è intenzione del dg Bianchi portare al Sant'Alfonso de Liguori anche altri reparti del Pascale.