Isidoro muore a 35 anni cadendo da 3 metri di altezza in un deposito: lutto in Irpinia Ancora un incidente sul lavoro: Isidoro Di Lorenzo, 35 anni, muore cadendo da 3 metri d’altezza in un deposito farmaceutico di Monteforte Irpino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava recuperando alcuni scatoloni sugli scaffali, quando è caduto da circa 3 metri d'altezza: un volo che non gli ha lasciato scampo. È morto così Isidoro Di Lorenzo, 35 anni, mentre lavorava in un deposito farmaceutico in contrada Rivarano a Monteforte Irpino, nell'Avellinese. Sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma è stato tutto inutile: il 35enne era già morto sul colpo, troppo gravi le ferite al capo riportate nella cadute.

Residente a Contrada e sposato con una ragazza sua coetanea, Isidoro Di Lorenzo è l'ennesima vittima di un incidente sul lavoro. Una tragedia avvenuta nel giorno di San Valentino: la sua salma è ora all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, in attesa dell'autopsia che sarà ordinata con ogni probabilità a breve dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale irpino. Indagini in corso invece per capire l'esatta dinamica della tragedia: i carabinieri della compagnia di Baiano intervenuti hanno posto sotto sequestro l'intera area. Sembrerebbe che il giovane sia caduto da un carrello elevatore da un'altezza di circa tre metri, mentre recuperava alcuni scatoloni sugli scaffali all'interno del deposito farmaceutico. Non è chiaro se abbia perso l'equilibrio o se ci siano stati altri fattori che abbiano provocato la caduta: avrebbe a quel punto colpito violentemente la testa al suolo. Sotto shock la moglie ma anche amici e colleghi del giovane, che lavorava da dieci anni presso l'azienda. Dai controlli non sarebbero emerse irregolarità: ma gli inquirenti per ora mantengono il massimo riserbo in attesa di ulteriori indagini.