Ischia, il poliziotto che ha salvato una bambina dopo la frana: “Si è aggrappata a me” Fanpage.it ha intervistato Massimo Gravina, assistente capo della Polizia di Stato, che ha salvato una bambina dopo la frana di Casamicciola: la foto è ormai diventata un simbolo.

A cura di Valerio Papadia

Dallo scorso 26 novembre, da quando una frana di fango e detriti ha devastato Casamicciola, siamo abituati a vedere foto e video di distruzione e dolore. Accanto a tutto questo, un'immagine di speranza è sicuramente quella che mostra un poliziotto che, proprio nelle ore successive all'alluvione di Ischia, porta in salvo una bambina stringendola tra le sue braccia. Fanpage.it ha parlato con il protagonista, Massimo Gravina, 51 anni, assistente capo della Polizia di Stato presso il commissariato di Ischia.

Originario proprio di Casamicciola, Gravina ha raccontato a Fanpage.it di fare fatica a riconoscere quei luoghi che da bambino frequentava abitualmente e che ora sono stati devastati dal fango. A proposito della foto in cui porta in salvo la bimba, ha invece raccontato: "Mi si è buttata tra le braccia, mi ha sorpreso, perché ero uno sconosciuto e pensavo ci sarebbe stata diffidenza da parte di una bambina. Invece lei ha dimostrato la volontà di aggrapparsi, di andare via da lì".

L'assistente capo Gravina ha poi raccontato anche l'esperienza di scavare in mezzo al fango, la sua prima esperienza del genere. "Mi sono sentito come se fossi nelle sabbie mobili, quando ci finisci dentro e ti senti sprofondare, non hai nulla a cui aggrapparti". Il poliziotto sottolinea quindi anche l'importanza del lavoro di squadra: "Lavori come questo non possono essere portati a termine individualmente, c'è bisogno di una squadra che agisca in sinergia".

Sono 11 le vittime della frana di Casamicciola

Intanto, il bilancio delle vittime dell'alluvione di Ischia si è aggravato ulteriormente: nella giornata di oggi, 1° dicembre, sono stati trovati tre corpi; il bilancio delle vittime sale dunque a 11. In mattinata, a distanza di pochi minuti, sono stati recuperati i corpi di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata; poco dopo rinvenuto il corpo di Gianluca Monti. Nel primo pomeriggio, poi, ritrovata anche la moglie, Valentina Castagna: anche i loro tre figli sono morti nella tragedia di Casamicciola.