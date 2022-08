Ischia, esce di casa per una passeggiata ma non rientra: trovata di notte tra i boschi del Monte Epomeo Protagonista della vicenda a lieto fine una donna di 72 anni dell’isola che, addentratasi sul Monte Epomeo per una passeggiata, non ha saputo fare ritorno a casa e si è persa.

A cura di Valerio Papadia

È uscita di casa per cercare refrigerio tra gli alberi del Monte Epomeo, ma quella che doveva essere una passeggiata rilassante si è trasformata in un incubo per una donna di 72 anni di Ischia, che ha perso l'orientamento e non riusciva più a fare ritorno a casa e per la sua famiglia, che ha vissuto ore di ansia per le sue sorti; nella notte, per fortuna, è arrivato l'epilogo felice, il lieto fine. La vicenda inizia nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 agosto, quando la 72enne, probabilmente a causa del troppo caldo, esce di casa per andare a fare una passeggiata sul vicino Monte Epomeo e cercare così refrigerio tra i boschi. Passano le ore e, quando già e calata la notte, il marito della donna, un uomo di 78 anni, decide di recarsi dai carabinieri della stazione di Ischia: sua moglie non è ancora tornata a casa.

L'apprensione è tanta, anche perché la donna presenta qualche problema di salute, e così partono subito le ricerche: in particolare, gli sforzi dei militari dell'Arma di Ischia e Barano, insieme ai colleghi forestali di Casamicciola, con la collaborazione della Protezione Civile e di alcuni volontari del luogo, si concentrano sull'ultima posizione nota della 72enne, individuata sul suo cellulare dalla Centrale Operativa dei carabinieri di Napoli. Dopo alcune ore di ricerche, soltanto intorno alle 2 di questa notte i carabinieri forestali di Casamicciola Terme sono riusciti a individuare la malcapitata, che vagava disorientata tra i boschi del Monte Epomeo: la 72enne è stata trovata, per fortuna, in buone condizioni di salute ed è stata pertanto riaffidata ai famigliari.