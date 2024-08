video suggerito

Ischia, bimbo di 10 anni fermato in bici nella Ztl, il padre prende a calci un carabiniere: arrestato È accaduto nel centro di Forio, comune dell’isola di Ischia. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Una tranquilla serata di piena estate sull'isola di Ischia si è conclusa con l'arresto di un uomo, per il quale sono scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri sera, martedì 13 agosto, gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri erano impegnati, nel centro di Forio, comune isolano, a controllare il rispetto della Ztl.

È stato proprio durante i controlli che le forze dell'ordine hanno fermato un gruppo di bambini a bordo di bici elettriche e hanno controllato le caratteristiche dei mezzi a due ruote, elevando le opportune sanzioni. Poco dopo, il padre di un bambino di 10 anni, fermato dalle forze dell'ordine, si è avvicinato agli operatori per chiedere spiegazioni; da quanto si apprende, dopo il fermo, il bimbo sarebbe scoppiato a piangere.

La situazione si è presto scaldata ed è poi precipitata: dopo aver parlato in maniera concitata con le forze dell'ordine, l'uomo ha aggredito un carabiniere, che in quel momento si trovava in disparte, colpendolo con calci e pugni. Per il militare dell'Arma si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre l'aggressore è stato arrestato. Sulla vicenda saranno effettuati ulteriori accertamenti, dal momento che le forze dell'ordine stanno vagliando anche le immagini delle telecamere della zona.