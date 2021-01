in foto: Foto: Vigili del fuoco

Diversi i disagi causati dalla neve caduta nelle ultime ore in Irpinia che hanno costretto i vigili del fuoco ad intervenire in diverse occasioni per liberare le automobili bloccate lungo le arterie della zona coperte dalla coltre depositatasi sul manto stradale.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Nella fattispecie, come comunicato dai pompieri, sono state recuperate automobili a Rampa Santa Maria delle Grazie e a contrada Chiaira. Un altro intervento ha invece interessato Pietrastornina, dove un mezzo spargisale è rimasto bloccato dalla neve in via Roma.

Famiglie con bambini bloccate in auto, arrivano i pompieri

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, però, la situazione peggiore è stata vissuta lungo la strada che collega Laceno a Bagnoli Irpino, dove sono state decine le automobili a rimanere intrappolate dalla neve. Tra i passeggeri a bordo, risultano esserci anche diverse famiglie con bambini.

Le operazioni dei vigili del fuoco

Ampio il dispiego di forze e mezzi dei pompieri che stanno cercando di risolvere tutte le criticità riscontrate dalla popolazione nelle ultime ore, mentre non è ancora chiaro se la centrale operativa stia ricevendo ulteriori richieste di aiuto o meno. L'evoluzione della situazione dovrebbe trovare una sua conclusione nelle prossime ore, nella speranza che nessun altro cittadino patisca i medesimi disagi vissuti dai concittadini irpini nel pomeriggio.