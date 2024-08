video suggerito

Irpinia Mood, chef stellati e prodotti tipici locali nel Carcere Borbonico di Avellino Da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, via all’ottava edizione di “Irpinia Mood”, nel complesso monumentale del Carcere borbonico di Avellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Irpinia mood": da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, nel complesso monumentale del Carcere borbonico di Avellino, via all’ottava edizione della kermesse enogastronomica. Arriveranno 60 chef da tutta Italia, 9 stelle Michelin, 4 giorni di incontri, dibattiti, presentazioni, laboratori, degustazioni e masterclass, per un solo grande evento all’insegna del patrimonio culinario ed enoico irpino e campano.

Tra i tanti artisti dei fornelli che raggiungeranno il capoluogo irpino, 7 sono chef premiati con la Stella Michelin come Fabrizio Mellino (tre stelle Michelin), Salvatore Tassa, Cristian Torsiello, Salvatore Ciccarelli, Salvatore Bianco, Sakai Fumiko e Paolo Barrale (una stella Michelin). «Ogni chef invitato non si limiterà a cucinare. Condividerà anche una visione personale e del proprio territorio, stimolando un dialogo profondo sui futuri percorsi della gastronomia italiana», spiega Mirko Balzano, chef e direttore artistico di Irpinia Mood 2024.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato e le associazioni In_Loco_Motivi e La Macenata, quest’anno Irpinia Mood si mette in viaggio per l’Irpinia e lo fa prendendo il treno storico dalla Stazione di Borgo Ferrovia ad Avellino per effettuare 3 incursioni nel cuore delle Aree interne dell’Appennino campano, alla scoperta delle bellezze storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e ovviamente enogastronomiche del ricco e variegato territorio dell’Irpinia

Si parte domenica il 25 agosto alle 9 con destinazione Paternopoli per l’anteprima di Irpinia Mood 2024. L’arrivo nel borgo irpino è previsto alle ore 10:10 per i saluti istituzionali di rito accompagnati da una gustosa e particolare colazione contadina. Sarà l’occasione per presentare l’ottava edizione del Food Festival e introdurre le tante attività della giornata.

Ad ora di pranzo, sono state previste diverse degustazioni e visite guidate nelle più importanti cantine di Paternopoli e una tappa fondamentale nei ristoranti del borgo dopo consumare la propria pausa immersi nei saperi e nei sapori della tradizione irpina

Il ritorno ad Avellino è previsto alle ore 19:10 con partenza dallo scalo di Paternopoli alle ore 18. Per acquistare il biglietto del treno basterà collegarsi sul sito dell'Irpinia Mood Festival. Mentre per partecipare alle attività di Irpinia Mood a Paternopoli, basterà inviare una mail a info@visitirpinia.org dopo l’acquisto del biglietto

Gli altri due appuntamenti sono previsti per:

Venerdì 30 agosto. Destinazione Montella. Con un treno interamente dedicato alla Stampa, agli chef di Irpinia Mood e agli attori del comparto turistico e enogastronomico

Sabato 1 settembre. Destinazione Calitri. Con un treno che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei produttori irpini e delle loro eccellenze