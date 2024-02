Vertenza Ipercoop Afragola, prorogata la cassa integrazione: “Ora subito un tavolo in Regione” “Prorogata la cassa integrazione per i 155 lavoratori Ipercoop di Afragola, ora un tavolo regionale”: a Fanpage.it Luana Di Tuoro, segretaria generale Filcams – Cgil di Napoli e Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una proroga della cassa integrazione, e l'auspicio di un tavolo regionale imminente per trovare una manifestazione d'interesse. La vertenza dei lavoratori dell'Ipercoop di Afragola si trova, dunque, in un momento delicato di svolta. Da una parte, il riconoscimento di un sussidio (che era terminato lo scorso 1° gennaio) almeno fino a luglio; dall'altra, l'impegno dei sindacati e della politica per far sì che l'unica manifestazione d'interesse (non vincolante) possa tramutarsi in qualcosa di concreto per i 155 lavoratori coinvolti nella vertenza.

A Fanpage.it ne ha parlato Luana Di Tuoro, segretaria generale Filcams – Cgil di Napoli e Campania. "Siamo riusciti ad avere una cassa integrazione per cessazione retroattiva", ha spiegato. I lavoratori infatti erano rimasti "scoperti" fin dal 1° gennaio. Cassa che sarà retroattiva "e durerà 6 mesi, quindi dal 1° gennaio al 1° luglio". Ma questo non basta: ottenuto l'ammortizzatore sociale, "il presidio continuerà ad oltranza, perché il confronto tra le parti con un tavolo regionale non ancora fissato. L'auspicio però è che si possa chiudere presto".

Al momento non ci sono offerte reali sul tavolo, come spiegato ancora da Di Tuoro: "C'è una manifestazione d'interesse non vincolante da parte di Sole 365, ma al momento non c'è nulla di concreto, sono solo parole. Noi abbiamo ottenuto la disponibilità dell'assessore Antonio Marchiello (Attività Produttive, Lavoro, Demanio e patrimonio della Regione Campania, ndr) a lavorare su questa possibilità, ma ora attendiamo la convocazione da parte di Palazzo Santa Lucia. Speriamo già nei prossimi giorni. In ogni caso", ha spiegato ancora Di Tuoro a Fanpage.it, "il presidio permanente dei lavoratori Ipercoop di Afragola continuerà".