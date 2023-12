Ipercoop di Afragola, Di Tuoro (Cgil-Filcams): “Rischio dramma sociale per 155 lavoratori” A Fanpage.it parla Luana di Tuoro, segretaria generale Filcams – Cgil di Napoli e Campania, sulla vertenza dei 155 lavoratori Ipercoop di Afragola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Intervista a Luana Di Tuoro Segretaria generale Filcams - Cgil di Napoli e Campania

A cura di Giuseppe Cozzolino

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vertenza dei 155 lavoratori Ipercoop di Afragola resta in uno stato di impasse. Dopo le lettere di licenziamento già inviate, per i 155 lavoratori del grande supermercato si avvicina anche la scadenza degli ammortizzatori sociali, prevista per il 31 dicembre: dal 1° gennaio, di fatto, si rischia una "bomba sociale", con ripercussioni su tantissime famiglie campane. Fanpage.it ne ha parlato con Luana Di Tuoro, segretaria generale Filcams – Cgil di Napoli e Campania, che ha tracciato un quadro preoccupante. Già nei giorni scorsi, con l'arrivo delle lettere di licenziamento e l'inizio del presidio dei lavoratori, i sindacati si erano attivati per cercare di trovare una soluzione nel minore tempo possibile. Ma al di là di una manifestazione d'interesse di cui si è parlato nei giorni scorsi, la situazione resta critica.

Com'è la situazione della vertenza dei lavoratori Ipercoop?

Purtroppo non buona. C'è stato il tavolo regionale il giorno 15 (di dicembre, ndr), durante il quale l'imprenditore ha detto che esisteva questa fantomatica manifestazione d'interesse (da parte di Sole 365, ndr), che è stata messa agli atti. Ma di fatto va ancora sviscerata, lavorata, studiata, concordata…

Leggi anche Vuole comprare una moto sul web, ma tra gli annunci trova quella che gli hanno rubato

E quindi al momento quali sviluppi ci sono stati?

Nel frattempo, allo stato attuale il 31 dicembre scadono gli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori. L'unica cosa buona è che al momento abbiamo in mano l'appoggio da parte della Regione Campania, che sta facendo l'impossibile per dare ossigeno ai lavoratori. Quindi la vertenza è sempre aperta, anzi, in uno stato di criticità totale. Il presidio di lavoratrici e lavoratori continua, tutti i giorni, ininterrotto. Ma nonostante tutto non riusciamo ad avere un tavolo ministeriale.

Dunque c'è stata solo questa manifestazione d'interesse..

Così ci hanno detto, ma di concreto non c'è ancora nulla. La manifestazione d'interesse, del resto, c'era già stata quando hanno rilevato il punto vendita di Quarto. Siamo fortemente preoccupati, proprio perché non conosciamo i termini e i tecnicismi interni tra le parti interessate, si rischia un grandissimo dramma sociale. Tra undici giorni non ci sarà più copertura di ammortizzatori sociali, con tutti i rischi che ne conseguono.

Quali sono i prossimi passi della vertenza?

Sicuramente, venerdì 22 dicembre, lavoratrici e lavoratori parteciperanno allo sciopero di categoria per il rinnovo dei contratti nazionali. Manifesteranno anche i lavoratori Ipercoop e saliranno sul palco per raccontare la loro storia. Al momento, però, la Regione Campania è l'unica ad aver dato supporto alla loro vertenza. Tavoli ministeriali non ce ne sono stati, né tantomeno sono stati fissati.