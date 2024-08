Investito mentre attraversa sulle strisce, morto 82enne a Pozzuoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Non ce l'ha fatta l'anziano di 82 anni investito da un'auto ieri, martedì 13 agosto 2024, a Pozzuoli, in via Solfatara, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'uomo, Carmine Gioielli, è morto nella notte, presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era ricoverato, a seguito delle ferite riportate.

Incidente in via Solfatara, anziano investito sulle strisce

Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indaga la Polizia Locale di Pozzuoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'82enne sarebbe stato investito, per cause ancora da accertare, da una auto modello Hyundai Atos, condotta da un 26enne di Bagnoli, che viaggiava verso il centro storico di Pozzuoli. A bordo della vettura c'era anche una ragazza, fidanzata del 26. La coppia stava andando presumibilmente a mare, secondo le prime informazioni.

L'impatto è stato molto violento. L'uomo è stato sbalzato di diversi metri, cadendo rovinosamente a terra. Subito soccorso dall'ambulanza del 118, è stato trasportato in ospedale, dove poi è deceduto, purtroppo, nel cuore della notte, nonostante i tentativi del personale sanitario di salvarlo. Il 26enne è stato sottoposto ai test tossicologici per alcol e droga come da prassi.

La salma è stata trasportata presso l'obitorio del Policlinico Federico II di Napoli per essere sottoposta eventualmente ad ulteriori accertamenti clinici. La polizia locale ha acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona. Il 26enne è stato denunciato per omicidio stradale. Avrà modo di difendersi e spiegare la sua posizione nel prosieguo del procedimento. La vettura è stata invece sottoposta a sequestro.