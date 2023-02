Investito mentre attraversa l’autostrada: muore un 40enne sull’A30 tra Nocera e Pagani Un pedone è stato investito e ucciso in autostrada, lungo l’A30 Caserta-Salerno all’altezza dello svincolo di Nocera-Pagani. Grave anche il conducente dell’auto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un violento incidente nella notte tra un'automobile ed un pedone sull'autostrada A30, all'altezza dello svincolo Nocera-Pagani: morto sul colpo il pedone che, per motivi ancora tutti da chiarire da parte delle forze dell'ordine, stava attraversando la carreggiata. In gravi condizioni anche il conducente della vettura, portato in codice rosso dal 118 al Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera Inferiore: si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio nocerino. Sul posto anche le forze dell'ordine, mentre resta ancora tutta da accertare l'esatta dinamica della vicenda.

Tutto è accaduto la scorsa notte, lungo l'autostrada A30 che collega Caserta a Salerno: qui, nei pressi dello svincolo Nocera-Pagani, nel territorio salernitano, un pedone è stato travolto e ucciso da una vettura che stava transitando in quel momento. L'impatto è stato violentissimo: il pedone è rimasto ucciso sul colpo, mentre l'uomo alla guida della vettura è rimasto gravemente ferito. Sul posto i sanitari a bordo delle ambulanze del 118, che hanno provveduto ai soccorsi del conducente dell'auto e hanno contestato il decesso del pedone. Polizia stradale e carabinieri sono giunti poco dopo sul luogo dell'impatto: avviati i rilievi per capire l'esatta dinamica del tutto. Si indaga in tutte le direzioni: da capire per quale motivo il pedone stesse attraversando la carreggiata. Al momento nessuna ipotesi è stata scartata dalle forze dell'ordine. Probabile che maggiore chiarezza si avrà nelle prossime ore. Non è stata ancora diffusa l'identità della vittima, sulle quali vige per ora il massimo riserbo.