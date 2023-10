Investito in bicicletta, muore giovane di 25 anni: caccia al pirata della strada, è fuggito La tragedia a Rotondi, nella provincia di Avellino, nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre: la vittima è un giovane migrante. Caccia al pirata della strada.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre, a Rotondi, nella provincia di Avellino: un giovane di 25 anni è stato investito da un'automobile ed è purtroppo deceduto nell'impatto; la vittima è un migrante originario del Burkina Faso, residente nel centro di accoglienza di Campizze di Rotondi, non molto lontano dal luogo dell'incidente, che si è verificato lungo la via Appia. Da quanto si apprende, il 25enne era in sella alla sua bici e stava andando a lavoro, quando una vettura lo ha improvvisamente travolto: la dinamica dell'incidente risulta ancora poco chiara.

L'automobilista non si è fermato a soccorrere il 25enne: ricerche in corso

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'automobilista che ha investito e ucciso il giovane non si è fermato a prestare soccorso, ma si è dato alla fuga. Soccorso dai sanitari del 118, il 25enne è purtroppo deceduto nell'impatto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto; le forze dell'ordine sono al lavoro anche per rintracciare il pirata della strada, che come detto si è dato alla fuga dopo aver investito il giovane migrante.