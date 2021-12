Investito e ucciso da un pirata della strada, Municipalità 3: “Vicinanza a famiglia di Adrien Olmo” La Municipalità 3 ha espresso vicinanza alla famiglia di Adrien Olmo, investito da un pirata della strada mentre attraversava le strisce perdonali in via Miano.

A cura di Federica Grieco

La morte di Adrien Olmo, 27enne investito da un'automobile ad alta velocità mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, ha sconvolto l'intera città di Napoli. La Municipalità 3, in cui rientrano i quartieri Stella e San Carlo all'Arena, guidata dal presidente Fabio Greco, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia della giovane vittima. «La Municipalità tutta – si legge sulla pagina Facebook – si stringe al dolore della famiglia Olmo per la tragica perdita del figlio coinvolto nell'incidente stradale di via Miano, causata da pirati della strada e tuttora ricercati per omissione di soccorso».

L'incidente è avvenuto poco dopo le 21 di lunedì 29 novembre in via Miano, la strada che costeggia il bosco di Capodimonte, all'altezza di Porta Piccola. Secondo le prime ricostruzioni, Adrien, che stava tornando a casa, un'automobile ad alta velocità lo ha colpito in pieno, scaraventandolo al suolo, mentre stava attraversando le strisce pedonali per tornare a casa. Un impatto violento, che però non ha spinto il conducente dell'auto a fermarsi per accertarsi delle condizioni del ragazzo. Il 27enne, prontamente soccorso dai dal personale del 118, allertato dai testimoni presenti sulla scena dell'incidente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Qui è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportare.

In queste ore l'individuazione del responsabile

Oltre ai medici e agli infermieri del 118, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti del Reparto infortunistica stradale della Polizia locale, guidato dal capitano Antonio Muriano. I poliziotti si sono occupati dei rilievi e hanno inviato le indagini. Inoltre, hanno raccolto le testimonianze di quanti sono transitati sulla strada in cui è avvenuto l'incidente fatale per Adrien. L'obiettivo è raccogliere quanti più elementi possibili utili all'individuazione dell'automobile responsabile della morte del 27enne.

In queste ore sono al vaglio anche le registrazioni di alcuni sistemi di videosorveglianza stradali presenti in zona che potrebbero aver ripreso la vettura che poco dopo le 21 è passata in via Miano a tutta velocità investendo il ragazzo morto dopo la corsa in ospedale. L'individuazione del responsabile dovrebbe avvenire in queste ore. Durante il corso delle indagini, infatti, gli agenti avrebbero raccolto molti elementi sufficienti per identificare l'automobile responsabile dell'incidente mortale.