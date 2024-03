Investito e ucciso a 30 anni dal tir mentre cammina a piedi sull’Autostrada A16 Napoli-Canosa Incidente stradale sulla A16 a Venticano, in provincia di Avellino. Indaga la Polizia Stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Investito e ucciso da un tir mentre stava camminando a piedi sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa. La vittima è un uomo di circa 30 anni. Il terribile incidente stradale è avvenuto questa notte, tra lunedì 18 e martedì 19 marzo 2024, nel territorio del Comune di Venticano, in provincia di Avellino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, che stanno indagando sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane vittima stava camminando a piedi, per motivi ancora da chiarire, sul margine dell'autostrada, sulla corsia che va in direzione di Napoli, quando, sarebbe stata travolta da un mezzo autoarticolato in transito.

Incidente stradale sull'A16, morto 30enne a Venticano

È possibile che il 30enne fosse rimasto in panne con l'auto e stesse cercando aiuto. Al momento, però, gli investigatori non escludono altre piste. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 che ha cercato di rianimare il giovane con le manovre salvavita, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Purtroppo è morto a seguito delle ferite riportate nel violento impatto. Il corpo del 30enne è stato sequestrato su disposizione della Procura. La salma è stata trasportata presso la medicina legale di Benevento, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per essere eventualmente sottoposta all'esame autoptico. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sull'autostrada e nelle zone limitrofe per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.