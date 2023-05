Investito dalle fiamme mentre fa benzina, 18enne ustionato al volto. L’incidente a Mercogliano Un ragazzo è rimasto ferito mentre faceva rifornimento ieri sera nell’Avellinese; è ricoverato al Moscati con ustioni di primo grado al volto, non è grave.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 18enne di Mercogliano, in provincia di Avellino, è stato ricoverato ieri sera, 16 maggio, nell'ospedale Moscati per ustioni al volto: sarebbe stato investito da una fiammata mentre faceva rifornimento al suo scooter presso un distributore automatico di benzina. Le condizioni del giovane non sarebbero gravi gravi: i medici sono in contatto coi colleghi del centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli ma si sta valutando la possibilità di curare il ragazzo nell'ospedale avellinese.

La ricostruzione della dinamica è ancora in via di definizione, non è chiaro il motivo per cui il carburante avrebbe preso fuoco. Secondo quanto accertato il ragazzo sarebbe stato raggiunto da un ritorno di fiamma mentre versava la benzina, il fuoco sarebbe partito dal serbatoio e lo avrebbe colpito in pieno, causandogli delle ustioni di primo grado al volto ma senza arrivare al collo.

In attesa di ulteriori accertamenti, restano in piedi le ipotesi secondo cui la fiammata potrebbe essere stata causata da un malfunzionamento del motore o da una disattenzione del giovane. Altri dettagli potrebbero arrivare dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza dell'impianto di distribuzione, che potrebbero avere ripreso il momento dell'incidente. Al momento il ragazzo resta ricoverato nell'ospedale Moscati.