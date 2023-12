Investito dal treno alla Stazione di Capaccio, uomo travolto e ferito gravemente L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia, dove è ricoverato in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Investito da un treno in manovra alla Stazione di Capaccio, in provincia di Salerno, un uomo è rimasto ferito gravemente e trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. L'incidente ferroviario è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 23 dicembre 2023, attorno alle ore 20.10. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari, oltre al magistrato di turno, e l'ambulanza del 118 per i primi soccorsi sanitari.

Indagini della Polfer

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Secondo le prime ricostruzioni, un treno avrebbe investito l'uomo che si trovava alla Stazione di Capaccio nel corso di una manovra. L'uomo ha riportato gravi ferite ed è stato subito trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer che hanno avviato le indagini di rito. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire la dinamica dell'incidente.

Circolazione dei treni rallentata per 2 ore

A seguito dell'incidente, sulla linea Sapri – Salerno, la circolazione dei convogli tra Capaccio e Battipaglia ha registrato rallentamenti per circa due ore, tornando regolare solo attorno alle ore 22,30, una volta acquisita l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto. Tra gli effetti sulla mobilità ferroviaria, come spiegato da Rfi, si sono registrati rallentamenti fino a 90 minuti per un treno Alta Velocità e per tre treni regionali.