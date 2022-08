Investito da un motoscafo: sub salvato dalla Finanza, il guidatore non si è fermato Un sub è stato travolto da un motoscafo, che poi è scappato senza prestare soccorso. Recuperato dalla Guardia di Finanza e portato in salvo: aperta un’inchiesta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Investito da un motoscafo mentre era in acqua: un sub è stato salvato dalla Guardia di Finanza dopo che il conducente del mezzo non si era fermato dopo averlo colpito. La vicenda è accaduta al largo di Agropoli, in provincia di Salerno: il sub sta bene dopo le cure dei sanitari del 118, ma è stato portato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per le cure del caso, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni personali gravi ed omissione di soccorso.

Il recupero della Guardia di Finanza

Tutto è accaduto in mattinata, quando una pattuglia della Sezione Operativa Navale di Salerno della Guardia di Finanza che passava nelle acque di Salerno, ha sentito delle urla provenire dall'acqua: qui, un sub era riemerso dimenandosi, in evidente stato di difficoltà, perdendo anche diverso sangue tanto da "colorare" in rosso le acque tutte intorno a lui. Le Fiamme Gialle a bordo dei mezzi hanno quindi capito che l'uomo era rimasto ferito, probabilmente da un investimento di un'imbarcazione. Avvicinatosi al sub, lo hanno tratto a bordo prestandogli soccorso e avvisando a terra della situazione.

Portato in ospedale, la Procura ha aperto un fascicolo

Riaccompagnato sul continente, l'uomo è stato affidato al personale medico sanitario del 118, chiamato mentre l'uomo veniva recuperato. Dopo le prime cure del caso, l'uomo è stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove le sue condizioni sono state giudicate non preoccupanti. Intanto, la Procura di Vallo della Lucania ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti per lesioni personali gravi ed omissione di soccorso.