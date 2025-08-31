Investito da un bus mentre va in bici, grave 25enne a Battipaglia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto, a Battipaglia, nella provincia di Salerno: un uomo di 25 anni è stato investito da un autobus mentre andava in bicicletta. L'incidente si è verificato in via Roma, ma la dinamica precisa è ancora in corso di accertamento: il 25enne è stato soccorso da un'ambulanza del Vopi di Pontecagnano e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove è stato ricoverato in codice rosso a causa di politraumi. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente e per individuare eventuali responsabilità.

L'episodio di questa mattina riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale a Battipaglia e in particolare in via Roma. Proprio nella stessa strada, infatti, all'inizio dello scorso mese di luglio era stato investito Armando Poppiti, 70 anni, assessore al Comune di Olevano Tusciano, nel Salernitano. L'assessore Poppiti era stato investito da un'automobile mentre attraversava in via Roma: le condizioni del 70enne erano apparse subito gravi, a tal punto che, dall'ospedale di Battipaglia, l'assessore era stato trasferito a quello di Nocera Inferiore. Purtroppo, a causa delle ferite riportate, Armando Poppiti è deceduto proprio nel nosocomio del Salernitano.