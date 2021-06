Si svolgeranno domani, venerdì 18 giugno, i funerali di Rosanna Mastroianni, la giovane mamma di 40 anni morta dopo essere stata investita da una minicar a San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta, nel pomeriggio dello scorso 14 giugno. La 40enne si trovava in compagnia della figlia di 6 anni quando è sopraggiunta l'auto: Rosanna è riuscita ad allontanare la piccola, evitando che fosse investita, ma lei è stata purtroppo centrata in pieno. Le esequie della donna, insegnante all'Istituto Mattei di Caserta, si svolgeranno alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria della Pietà, proprio a San Nicola la Strada: il corpo, sul quale è stata effettuata l'autopsia, è stato restituito alla famiglia.

L'incidente nel quale ha perso la vita Rosanna Modigliani

La vittima si trovava insieme alla figlia nei pressi di piazza della Repubblica, nel centro di San Nicola la Strada, nel tardo pomeriggio dello scorso 14 luglio, quando all'improvviso una minicar è piombata su di loro. L'insegnante ha fatto in tempo ad allontanare la figlia, evitandole l'impatto con la vettura, ma per lei non c'è stato nulla da fare: soccorsa dai sanitari del 118, la 40enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stata sottoposta a un intervento d'urgenza, nel quale le è stata asportata la milza.

Nonostante gli sforzi dei medici, Rosanna Modigliani è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. "Siamo rattristati e addolorati. Giunga ai familiari un caldo abbraccio da parte di tutta la Comunità cittadina" il commento di Vito Marotta, sindaco di San Nicola la Strada. Il 17enne alla guida della minicar è stato denunciato per omicidio stradale.