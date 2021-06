Investita insieme alla figlia da una minicar: Rosanna Mastroianni muore a 40 anni; salva la bimba

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, 14 giugno, a San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta: la vittima, Rosanna Mastroianni, 40 anni, è stata investita insieme alla figlia, una bimba di 6 anni, da una minicar. Per la donna non c’è stato nulla da fare, mentre la bambina non ha riportato grave conseguenze. Denunciato per omicidio stradale il 17enne alla guida della minicar.