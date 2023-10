Investita da un’auto mentre attraversa la strada con un’amica: donna muore a Paestum La vittima è una donna di 77 anni: l’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 ottobre, nella città della Piana del Sele.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale, purtroppo mortale, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 ottobre, a Paestum, dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada: la vittima è una 77enne, le cui generalità non sono ancora state rese note. Da quanto si apprende, dopo le 18 di ieri, la donna si trovava in via Linora e stava attraversando la strada in compagnia di un'amica, quando è stata investita da un'automobile, una Fiat Idea, con a bordo quattro uomini.

Gli occupanti della vettura, sotto choc per quanto accaduto, si sono fermati a prestare i primi soccorsi alla donna: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 77ennne, deceduta in seguito al violento impatto; l'altra donna che si trovava con la vittima, invece, non ha riportato conseguenze.

Disposta l'autopsia sul corpo della 77enne

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Il magistrato di turno della Procura di Salerno, intervenuto anche lui sul luogo dell'incidente, ha disposto il sequestro della salma della 77enne e l'autopsia.