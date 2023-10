Investita da un autobus mentre attraversa la strada: è ricoverata in gravi condizioni Una donna di 44 anni è stata investita sul corso Europa di Avellino: è in gravi condizioni all’ospedale San Giuseppe Moscati, dove si trova intubata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una donna è stata investita questa mattina in pieno centro ad Avellino: travolta in pieno mentre attraversava la strada, la donna si trova ora ricoverata in ospedale, dove è arrivata in gravi condizioni. Sul posto dell'investimento sono arrivati gli agenti della polizia municipale, chiamati ora ad accertare l'esatta dinamica della vicenda.

Tutto è avvenuto poco dopo mezzogiorno, sul corso Europa, la lunga via dello shopping parallela al Corso Vittorio Emanuele (che invece è zona a traffico pedonale) e che porta alla vicina Piazza della Libertà, dove si trovano anche le sedi della Prefettura e della Provincia di Avellino. La donna, 44 anni, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un autobus del trasporto pubblico locale: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per le cure, ma la donna è apparsa fin da subito in gravi condizioni. Portata in codice rosso da un'ambulanza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino in contrada Amoretta, la donna è al momento intubata, con i medici che cercano di salvarle la vita. Le sue condizioni restano gravi per le ferite riportate nell'incidente che l'ha vista, suo malgrado, protagonista. La Polizia Municipale di Avellino, arrivata a sua volta sul luogo dell'incidente, è al lavoro per i rilievi sul posto e per ricostruire la dinamica dell'investimento oltre che per accertare le eventuali responsabilità: un ulteriore aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno dei numerosi locali commerciali presenti in zona, e che potrebbero essere acquisite nelle prossime ore dagli inquirenti.