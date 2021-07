in foto: Immagine di repertorio

Se ne andava in giro nel centro di Napoli su uno scooter non assicurato e senza aver mai preso la patente. Così, quando ha centrato in pieno una donna, non si è nemmeno fermato: è risalito velocemente in sella e si è dileguato, senza preoccuparsi della condizioni della vittima. Ma la sua fuga è durata poco: i carabinieri lo hanno rintracciato in poche ore grazie alle registrazioni delle telecamere e lo hanno denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso.

Protagonista un 26enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, che verrà anche sanzionato per la guida senza patente e per la mancanza della copertura assicurativa. L'episodio risale al tardo pomeriggio di ieri, 8 luglio, è avvenuto tra le strade del quartiere Materdei. I carabinieri erano intervenuti per un incidente: una donna di 65 anni era stata travolta da uno scooter e scaraventata a terra. L'investitore, però, non si era fermato; era caduto anche lui per l'impatto, ma diversi testimoni e la stessa vittima hanno riferito che si era rialzato, aveva rimesso in piedi lo scooter ed era fuggito mentre alcuni passanti soccorrevano la donna.

La 65enne ha riportato escoriazioni su tutto il corpo, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Le indagini, affidate ai carabinieri della stazione Stella, sono durate una manciata di ore. La risposta è arrivata dalle telecamere di videosorveglianza. Gli occhi elettronici avevano infatti ripreso lo scooter descritto dai testimoni e da quelle immagini i militari hanno acquisito il numero di targa e hanno riconosciuto il conducente, che è stato velocemente rintracciato.