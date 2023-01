Investe un pedone sulle strisce pedonali e fugge: pirata della strada rintracciato e arrestato L’uomo alla guida dell’auto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Giugliano, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Alla guida della sua automobile, ha investito una persona che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è fuggito, senza prestare soccorso: il pirata della strada è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato. Nella prima mattinata di ieri, martedì 3 gennaio, l'arrestato – R.T. le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine – alla guida della sua automobile, nel centro di Giugliano, in provincia di Napoli, investiva una persona impegnata ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Invece di fermarsi a prestare soccorso, l'uomo è fuggito, facendo perdere le sue tracce.

La vittima ha riportato diverse ferite

La persona investita è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale San Giuliano, dove i sanitari hanno riscontrato una "frattura scomposta della testa omerale con distacco della tronchite, rima di frattura a carico del collo e della glena scapolare, traumi dei metameri vertebrali cervico-dorso-lombo-sacrali e del bacino, ed evidenza di contusione polmonare"; la prognosi è stata di 40 giorni.

Il pirata della strada rintracciato grazie alle telecamere

Su disposizione della Procura di Napoli, immediate sono partite le indagini dei carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare l'automobile. Soltanto nel pomeriggio di ieri, i militari dell'Arma hanno rintracciato la moglie dell'arrestato, a cui è intestata l'auto: l'uomo – che indossava ancora gli abiti ripresi dalle telecamere – è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida.