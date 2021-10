Investe un bambino e scappa, denunciato automobilista ad Aiello del Sabato (Avellino) I carabinieri di Solofra hanno denunciato un 25enne di Serino per lesioni gravi e per omissione di soccorso: è accusato di avere travolto in automobile un bambino di 11 anni che era in bicicletta sabato sera ad Aiello del Sabato e di essere scappato. Il giovanissimo è stato ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Un 25enne di Serino (Avellino) è stato denunciato dai carabinieri per l'investimento di un bambino di 11 anni, travolto mentre era in bicicletta da un'automobile che si è poi data alla fuga. Il giovane è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, dovrà rispondere di lesioni personali stradali gravi e di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali: il giovanissimo ha riportato una frattura alla mascella, contusioni ed escoriazioni a braccia e torace ed è attualmente ricoverato.

L'incidente è avvenuto nella serata di sabato scorso ad Aiello del Sabato, piccolo centro della provincia di Avellino. Il bambino, stando a quanto ricostruito, stava percorrendo via Provinciale in bicicletta quando è stato travolto da un'automobile. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso ed anzi ha continuato la marcia, dileguandosi in pochi istanti. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno lanciato l'allarme al 118; l'ambulanza è arrivata poco dopo ed è ripartita alla volta dell'ospedale Moscati di Avellino, dove il piccolo è stato ricoverato e si trova tuttora. Per lui la frattura alla mascella e le varie contusioni, ma i medici hanno escluso conseguenze più gravi e non è in pericolo di vita.

Nel corso delle indagini i carabinieri della stazione di Aiello del Sabato, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Solofra, hanno raccolto gli elementi che hanno portato all'identificazione del 25enne. Fondamentali le immagini di alcune telecamere, grazie alle quali è stato possibile identificare l'automobile che aveva travolto il bambino e quindi risalire al proprietario. La vettura è stata sequestrata. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.