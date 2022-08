Investe il vigile col motorino per sfuggire alla multa, paura a Ravello L’agente di polizia locale ha riportate ferite guaribili in 5 giorni. L’investitore si è recato poi al Pronto Soccorso per malore e lì è stato denunciato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il vigile urbano prova a fargli la multa per divieto di sosta, lui parte e lo investe col motorino per sfuggire alla sanzione. È accaduto a Ravello, perla della Costiera Amalfitana, e nota località turistica. A raccontare l'episodio è il sindacato Csa della provincia di Salerno, con il segretario Angelo Rispoli: “Il motociclista era stato fermato perché trovato in sosta vietata e ha poi investito un agente della polizia locale di Ravello”. L'agente di Polizia Municipale ha riportato ferite guaribili in 5 giorni. L'investitore, invece, dopo essere scappato è andato in Ospedale colto da malore e qui è stato denunciato.

Il vigile gli aveva chiesto i documenti

L'agente della Polizia Locale quando ha visto la moto in divieto di sosta si è avvicinato al conducente al quale ha chiesto i documenti. A questo punto, secondo quanto riportato dal Csa, il vigile sarebbe stato travolto dal motociclista che poi si è dato rapidamente alla fuga, dileguandosi tra i vicoli del borgo. Poi, però, si sarebbe sentito male e si sarebbe fatto trasportare al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ravello colto da malore improvviso. Qui è stato identificato e denunciato.

La denuncia del Csa

L'agente della Polizia Locale ha riportato ferite non gravi, con una prognosi di 5 giorni. “Non è il primo caso di aggressione a Ravello ai danni di un agente della Municipale – commenta Angelo Rispoli, segretario generale della Csa provinciale – In un borgo visitato da turisti di ogni parte del mondo non si può sapere che esiste solo un agente che senza armi deve provvedere al controllo del territorio. Serve un cambiamento radicale subito”.