Intervento di chirurgia robotica al Monaldi: salvato un 58enne affetto da ernia primitiva Un uomo di 58 anni è stato salvato grazie alla chirurgia robotica all’ospedale Monaldi di Napoli. Iervolino: “Noi punto di riferimento per le tecniche laparoscopiche e robotiche”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 58 anni è stato sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia robotica all'ospedale Monaldi di Napoli: affetto da ernia primitiva e giudicato inoperabile, ora l'uomo è già stato dimesso e le sue condizioni sono in ripresa dopo l'intervento guidato dal direttore della UOC di Chirurgia Generale, il dottor Diego Cuccurullo, e il suo team.

Giovanni, nome di fantasia, soffre della sindrome di Ehlers-Danlos, una malattia genetica che provoca una lassità eccessiva dei tessuti: patologia che lo ha costretto, negli anni, a sottoporsi ad oltre 20 interventi chirurgici. Di recente, aveva sviluppato una rarissima ernia perineale primitiva che gli aveva provocato lo scivolamento dell’intestino verso gli arti inferiori: un problema che lo aveva costretto a diversi accessi in pronto soccorso nell'ultimo periodo. Giudicato inoperabili in altri centri medici, ha deciso invece di rivolgersi all'ospedale Monaldi che ha provato così la strada della chirurgia robotica, meno invasiva delle altre. E così per il paziente, dopo l'intervento, è iniziata una ripresa rapida e completa.

"L’Ospedale Monaldi ha una lunga tradizione nel campo della chirurgia robotica che coniuga esperienza e tecnologie avanzate per trattare casi che, una volta, erano considerati impossibili", ha spiegato il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino, "questo intervento rappresenta un passo in avanti per l’intero campo della chirurgia robotica. L’Unità di Chirurgia generale del Monaldi, che forma chirurghi provenienti dall’Italia e dall’Europa, è specializzata nel trattamento chirurgico della parete addominale ed è un punto di riferimento per le tecniche laparoscopiche e robotiche".