Trasporto pubblico a Napoli

Interruzione linea Cumana Pozzuoli-Torregaveta per pericolo caduta massi Pericolo caduta massi causa interruzione circolazione ferroviaria linea Cumana delle Linee Flegree da Pozzuoli a Torregaveta: attivo servizio bus sostitutivi.

A cura di Redazione Napoli

La circolazione ferroviaria della linea Cumana delle Linee Flegree è sospesa nel tratto da Pozzuoli fino a Torregaveta a causa del pericolo di caduta di massi provenienti da reperti archeologici siti in proprietà non di pertinenza di EAV. In attesa che l'area venga messa in sicurezza, i treni in partenza da Montesanto limitano la corsa a Pozzuoli, mentre tra la Stazione di Pozzuoli e quella di Torregaveta è istituito un servizio sostitutivo di bus.

Eav ha diffuso i nuovi orari e punti fermata a partire dal 16 marzo.