Intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio, 5 persone ricoverate in ospedale in Cilento Tragico incidente domestico oggi a Policastro Bussentino, nella provincia di Salerno: 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio; non si conoscono le loro condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente domestico si è verificato oggi, domenica 29 dicembre, a Policastro Bussentino, cittadina del Basso Cilento, nella provincia di Salerno: una intera famiglia composta da cinque persone, originarie del Napoletano, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Nell'appartamento sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasferire le cinque persone all'ospedale dell'Immacolata di Sapri: non sono ancora noti dettagli riguardo le loro condizioni di salute.

La fuga di monossido di carbonio causata dall'impianto di riscaldamento: l'ipotesi

Nell'appartamento in cui ha avuto luogo il tragico incidente domestico sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso per determinare le cause della fuga di monossido di carbonio che, stando a una prima ipotesi, potrebbe essere legata a un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.