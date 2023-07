Insulta i carabinieri al posto di blocco e pubblica il video su TikTok: 20enne denunciato a Ischia Il giovane ha pubblicato un video nel quale transita davanti a un posto di blocco dei carabinieri, mentre una voce – presa da un altro video – insulta pesantemente i militari.

A cura di Valerio Papadia

Ha avvistato un posto di blocco dei carabinieri e ha pensato bene non solo di fare un video, ma di montarci sotto una voce – presa da un altro video – che insulta pesantemente i militari dell'Arma; poi, ha pubblicato tutto su TikTok. Per questo, un ragazzo napoletano di 20 anni, sull'isola di Ischia, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per diffamazione a mezzo web.

Il 7 luglio scorso, il 20enne è sull'isola del Golfo di Napoli e sta guidando la sua auto. quando si imbatte in tre pattuglie dei carabinieri, impegnati in un controllo del territorio. Il giovane, allora, prende il cellulare e filma i carabinieri che stanno lavorando, mentre in sottofondo un'altra voce – già molto nota sui social, estrapolata da un altro video – insulta i militari. Il 20enne viene effettivamente fermato al posto di blocco, ma non vengono riscontrare irregolarità.

Una volta a casa, però, il giovane decide di pubblicare quel video, che insulta a più riprese i carabinieri. E così, dopo 20 giorni dall'accaduto, i militari dell'Arma hanno scovato su TikTok quel video e hanno identificato il 20enne che l'ha pubblicato, che è stato denunciato. Il giovane è stato anche segnalato per l'applicazione del foglio di via obbligatorio dai Comuni dell'isola di Ischia.