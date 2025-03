Insetti nella mensa scolastica a Napoli: servizio sospeso fino al 10 marzo, sanzioni alla ditta fornitrice

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dopo gli episodi di insetti trovati nei piatti della refezione scolastica nella IV Municipalità di Napoli, il Comune ha fatto sapere di aver sanzionato la ditta fornitrice "per il danno procurato alle famiglie e alle scuole" proprio in seguito all'interruzione della fornitura stessa, e che quest'ultima riprende il 10 marzo, dal momento che "dalle ispezioni effettuate, non sono state riscontrate criticità sul centro di cottura interessato".

In particolare, gli episodi avvenuti nei pasti distribuiti negli istituti scolastici "Miraglia", "Bovio" e "Sanzio – Radice", tutti nella IV Municipalità di Napoli, avevano creato non poche preoccupazioni tra i genitori degli alunni, portando a controlli immediati da parte di personale Asl e carabinieri Nas, sia nel centro cottura della ditta sia su campioni di pasti: tutte le verifiche, ha fatto sapere l'assessore Maura Striano, hanno dato esito negativo, conclusione analoga a quelle effettuate dalla ditta che per l'Amministrazione si occupa dei controlli di qualità.

Il servizio di refezione, ha fatto sapere Palazzo San Giacomo in una nota, riprenderà dunque lunedì 10 marzo, nelle scuole della Quarta Municipalità partenopea, dove era stato sospeso.

All'atto delle ispezioni effettuate, non sono state riscontrate criticità sul centro di cottura interessato. Il servizio di refezione scolastica può quindi riprendere lunedì prossimo, 10 marzo.