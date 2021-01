L'automobile non era assicurata, il conducente non aveva la patente ed era già sottoposto all'obbligo di firma. Così, quando ha visto la paletta della Polizia, non ci ha pensato due volte: ha ingranato la marcia ed è scappato a velocità folle tra le vetture in transito, dando il via a un inseguimento sulla Tangenziale di Napoli che si è concluso soltanto diversi chilometri dopo, quando finalmente gli agenti sono riusciti a bloccarlo in sicurezza. È successo nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, i tre giovani nell'automobile sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

La Fiat Panda è stata intercettata da una pattuglia della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta in un'area di servizio, dove S. F., 20 anni, M. S., 20 anni, e B. P., 18 anni, avevano appena fatto rifornimento di carburante. Gli agenti hanno chiesto di esibire i documenti ma i tre sono velocemente scappati. Il giovane che era al volante è tornato sulla carreggiata e, fuggendo in direzione Capodichino, ha cercato di distanziare i poliziotti infilandosi tra le altre automobili; gli agenti li hanno tallonati fino all'uscita del Corso Malta e li hanno seguiti lungo la statale 162 e fino al Centro Direzionale dove, in modo da non causare pericolo alle altre vetture e ai pedoni, sono riusciti finalmente a bloccarli.

I tre hanno ammesso di essere scappati perché la Panda non era assicurata e perché il conducente, S. F., già sottoposto a misura cautelare, non aveva la patente; circostanze confermate dai successivi accertamenti. I tre sono stati denunciati e il ragazzo alla guida è stato multato per 6mila euro. L'automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi e a sequestro amministrativo e la proprietaria è stata sanzionata per incauto affidamento del veicolo.