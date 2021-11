Inseguimento con incidente a Giugliano, per sfuggire ai carabinieri si schiantano contro un’auto Inseguimento nel centro di Giugliano: 2 uomini a bordo di un’auto rubata si sono schiantati contro un’altra vettura; uno è stato arrestato, l’altro denunciato.

Erano a bordo di un'automobile rubata, con le targhe contraffatte, e con loro avevano degli attrezzi da scasso. Così, quando hanno visto la pattuglia dei carabinieri, non ci hanno pensato due volte: hanno invertito la marcia e sono scappati, andando a schiantarsi contro un'altra vettura. Uno è stato arrestato subito, l'altro rintracciato poco dopo in un campo rom; l'automobilista coinvolto nell'incidente è rimasto illeso.

È successo in provincia di Napoli, protagonisti due uomini di etnia rom, che questa mattina, 18 novembre, sono stati intercettati da una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Giugliano in Campania lungo la Domitiana. La coppia, alla vista dei militari, ha improvvisamente cambiato direzione con una manovra a U. L'inversione non è passata inosservata ai militari, che si sono lanciati all'inseguimento. Li hanno tallonati per diversi chilometri tra le auto del traffico cittadino, fino a quando la vettura dei fuggitivi si è schiantata quasi frontalmente con un altro veicolo guidato da un cittadino americano, che è rimasto miracolosamente illeso.

Uno dei due, l'autista, è rimasto bloccato nell'automobile ed è stato subito bloccato; è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, riciclaggio e ricettazione, è attualmente ricoverato, piantonato, nell'ospedale San Giuliano di Giugliano, non in pericolo di vita. L'altro è riuscito a uscire dal veicolo ed è scappato a piedi, è stato inseguito tra le campagne da altri carabinieri arrivati in supporto; i militari hanno sentito dei colpi di pistola in lontananza, ma non sono stati trovati bossoli né armi; alla fine l'uomo è stato rintracciato in un campo rom do Qualiano.

Dagli accertamenti è emerso che l'automobile era stata rubata e che le targhe erano state sostituite con quelle di un altro veicolo; all'interno dell'abitacolo sono stati rinvenuti attrezzi da scasso tra cui un martello, dei cacciavite, un piede di porco, una serratura da porta e delle chiavi per svitare dadi.