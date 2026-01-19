Inseguimento con i carabinieri da Villaricca a Scampia, la fuga dura 6 chilometri: arrestato 26enne

Un folle inseguimento quello che è andato in scena questa notte, tra Napoli e provincia, tra i carabinieri e tre giovani che, alla vista dei militari dell'Arma, si sono dati alla fuga; uno di loro, Alessandro Russo, 26 anni, è stato arrestato. Tutto ha avuto inizio a Villaricca, cittadina dell'hinterland Nord di Napoli, dove i carabinieri della locale stazione stavano pattugliano le strade. Un'automobile ferma ma con il motore acceso all'esterno del McDonald's locale, sotto la pioggia battente di questa notte, ha attirato l'attenzione dei militari: a bordo della vettura, una Toyota Aygo, tre persone.

I carabinieri hanno così imposto l'alt ma il conducente della Toyota, incurante, ha innestato la marcia è si è dato alla fuga. È nato così un inseguimento tra la vettura e la gazzella dei militari dell'Arma, andato avanti per sei chilometri, tra manovre spericolate e alcune strade percorse contromano: la fuga dei tre, infatti, è terminata nel Rione Don Guanella, a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. La Toyota dei fuggitivi si è fermata in via Labriola: tutti sono scappati a piedi. I carabinieri, però, sono riusciti a raggiungere e fermare il 26enne: nel suo zaino centraline, flex e materiale utilizzato, verosimilmente, per i furti d'auto. Russo è stato arrestato per resistenza, mentre la Toyota è stata sequestrata; è caccia ai complici che sono riusciti a darsi alla fuga,