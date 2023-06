Insegue la ex sulla statale nell’Avellinese e le spara, ferito anche un passante L’uomo aveva lasciato il carcere pochi giorni fa, si sarebbe voluto vendicare per l’interruzione della relazione decisa dalla donna.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Uscito pochi giorni fa dal carcere, si sarebbe voluto vendicare dopo che la compagna, ormai ex, aveva deciso di interrompere la loro relazione. E così l'ha inseguita sulla statale tra Sperone e Avella, nell'Avellinese, a bordo di una Maserati ha affiancato la donna e le ha sparato contro due colpi di pistola, ferendola al braccio e colpendo anche un passante.

Ricostruzione al vaglio dei carabinieri, protagonista un 41enne di Sperone che dopo la sparatoria si è barricato nella sua abitazione ed è stato catturato al termine di un tentativo di fuga a piedi durante il quale è stato raggiunto da un colpo di pistola. L'episodio è avvenuto intorno alle 14 di oggi, 19 luglio, quando la vittima, una 48enne anche lei di Sperone, è stata ferita mentre percorreva la Statale 7 bis. Due proiettili le hanno perforato il braccio sinistro, con fori di entrata e di uscita.

La donna è riuscita a raggiungere il centro di Avella e si è fermata in via Santa Croce, dove è stata soccorsa; è stata ricoverata in codice rosso nel Moscati di Avellino ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il passante ferito è stato ricoverato in ospedale a Nola, anche per lui i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Le indagini si sono subito indirizzate verso il 41enne, che è stato rintracciato all'interno della sua abitazione. Quando i carabinieri sono arrivati l'uomo si è inizialmente barricato dentro, per poi tentare la fuga a piedi; durante l'inseguimento è stato colpito con un proiettile ai glutei. Si trova ora, piantonato, nell'ospedale Moscati di Avellino, lo stesso dove è stata ricoverata la donna. Dagli accertamenti dei militari, che hanno ascoltato la vittima, è emerso il possibile movente.