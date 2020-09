Anche in Campania, seppur in ritardo rispetto al resto d'Italia, è iniziato l'anno scolastico 2020/2021. Le scuole stanno riaprendo a Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino anche se non tutte. Ci sono dei problemi in molti plessi connessi non solo alle norme anti-Covid19 ma anche alle strutturali e croniche carenze dei plessi scolastici nella nostra Regione. Come sempre Fanpage.it Napoli si fa portavoce dei disagi dei cittadini: genitori, professori, presidi e studenti possono segnalare a Fanpage.it problemi nelle scuole attraverso la mail segnalazioni@fanpage.it o inviando a questo link per la raccolta delle segnalazioni una breve sintesi del problema.

I problemi nelle scuole della Campania

Nelle ultime ore numerose le denunce anche sui social network: molti studenti lamentano il mancato adeguamento delle strutture scolastiche – che sono rimaste ferme per molti mesi a causa del lockdown connesso al Coronavirus che ha determinato la sospensione delle lezioni in classe – alle normative decise a livello governativo e a livello regionale per limitare il più possibile il contatto fra studenti, personale scolastico e professori onde evitare l'eventuale, rischiosissimo, diffondersi del contagio. Sono cambiate tutte le regole: banchi nuovi o divisi diversamente, turni nelle classi, obbligo di distanziamento sociale, mascherine, igienizzanti e soprattutto tanta preoccupazione per le innumerevoli incognite in vista dei mesi invernali.

