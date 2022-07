Incontro di boxe diventa rissa: il padre del pugile sale sul ring e picchia l’arbitro. Vergogna a Torre Annunziata

La serata di boxe dilettantesca si trasforma in una scazzottata. Il genitore di uno dei giovani pugili si scaglia contro l’arbitro del match.

All'incontro di boxe il padre di uno dei pugili sale sul ring e picchia l'arbitro. Il fatto è avvenuto giovedì sera a Torre Annunziata, popoloso centro dell'area Vesuviana, in provincia di Napoli, su quadrato per incontri di pugilato dilettantesco installato nei giardinetti del Lungomare torrese, città che ha una lunga e consolidata tradizione nella noble art.

Questi i fatti, raccontati da chi c'era: il padre di un atleta che aveva appena combattuto e aveva perso ha avuto un alterco con un giovane arbitro per una decisione di gara chiaramente “non gradita”. Dalla boxe si è dunque purtroppo passati alla scazzottata, davanti a decine di persone, rimaste attonite a guardare il nient'affatto edificante spettacolo, agli antipodi dei principi dello sport e del rispetto di avversario, regole e verdetto finale.

Molti i commenti a dir poco disgustati, circolati sui social network, scritti da persone che erano presenti la sera di giovedì alla sfuriata dell'uomo al termine del match:

Tir si ribalta in autostrada, troppe auto si fermano a guardare: traffico rallentato nella corsia opposta

Io ero presente, nemmeno uno straccio di vigile né tantomeno forze dell'ordine in una manifestazione che ha raccolto centinaia di persone. Detto questo, è stato un gesto isolato di un uomo, probabilmente non di Torre, ma l'evento si svolgeva qui e non è concepibile la totale assenza di rappresenti dell'ordine pubblico… detto questo spero sia individuato e paghi le conseguenze del suo gesto