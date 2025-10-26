Incontra l’ex moglie per strada e la riempie di calci e pugni: 34enne arrestato al Parco Verde di Caivano

L’aggressione si è verificata nella notte nei pressi della parrocchia di San Paolo Apostolo, al Parco Verde di Caivano, nel Napoletano. Per la donna aggredita si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Si è scagliato sull'ex moglie con violenza inaudita dopo averla incontrata casualmente per strada: al Parco Verde di Caivano, nella provincia di Napoli, un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nella notte, gli agenti del commissariato di Afragola della Polizia di Stato, che erano impegnati in un servizio di vigilanza all'esterno della chiesa di San Paolo Apostolo, dopo le minacce ricevute qualche settimana fa dal suo parroco, don Maurizio Patriciello – a cui un uomo ha consegnato un proiettile durante la messa – hanno notato il 34enne che, alla vista della ex moglie, sopraggiunta a piedi, l'ha improvvisamente aggredita, colpendola violentemente con calci e pugni.

I poliziotti sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare l'aggressore, che è stato arrestato in flagranza con l'accusa di lesioni personali aggravate. L'ex moglie, invece, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, a Napoli, per ricevere le cure del caso.

A Napoli arrestato un 40enne che ha cercato di entrare in casa dell'ex

Ancora nella notte, a Napoli, un uomo di 40 anni è stato invece arrestato, sempre dalla Polizia di Stato, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nella zona di Santa Lucia, nel cuore della città, il 40enne ha minacciato l'ex compagna, tentando di entrare in casa, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Sul posto sono giunti i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, che hanno arrestato l'uomo.