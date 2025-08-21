Incidente tra tre auto a Giugliano, una si ribalta: ci sono feriti

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in centro a Giugliano e ha visto coinvolte tre automobili. Sul posto il 118: da quanto si apprende, non ci sarebbero feriti gravi.

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 agosto, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: per cause che sono ancora in corso di accertamento, tre automobili si sono scontrate a un incrocio. Stando a una prima ricostruzione, nell'intersezione tra via Madonna delle Grazie, via Dante Alighieri, via Giugliano-Mugnano e via Magellano, una Jeep, una Fiat Panda e una Lancia Ypsilon si sono scontrate: ad avere la peggio è stata quest'ultima vettura che, dopo l'impatto, si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con alcune ambulanze: da quanto si apprende, alcune persone sono rimaste lievemente ferite e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, ma non ci sarebbero feriti gravi.

All'incrocio teatro dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, che hanno presidiato l'area ed effettuato i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente che, come detto, risulta ancora poco chiara. Per consentire l'intervento dei soccorsi, i rilievi della Polizia Municipale e la rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente, la circolazione automobilistica nella zona ha subito notevoli rallentamenti.