video suggerito

Incidente tra due tir nella galleria sull’Autostrada A16: morto un uomo di 46 anni L’incidente si è verificato sulla Napoli-Canosa, nel territorio di Pietradefusi, in provincia di Avellino. Il 46enne, conducente di uno dei due tir, è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Violento incidente stradale quello che si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 luglio, sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa: intorno alle 17.20 due tir si sono scontrati, per cause che sono ancora in corso di accertamento, all'interno di una galleria al chilometro 63,600, nel territorio di Pietradefusi, nella provincia di Avellino. Uno dei conducenti dei due mezzi pesanti, un uomo di 46 anni, è morto nell'impatto: l'autista, rimasto incastrato nella cabina del tir, è deceduto sul colpo. Il conducente dell'altro tir, invece, non ha subito gravi conseguenze ed è stato visitato sul posto dai sanitari del 118.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dal Comando Provinciale di Avellino: i pompieri si sono adoperati per mettere in sicurezza i due pesanti mezzi coinvolti e per recuperare il corpo del 46enne. L'intervento si è concluso soltanto nella tarda serata di ieri, con pesanti ripercussioni sulla circolazione automobilistica, soprattutto in direzione Napoli, visto che la corsia in quel senso di marcia è stata chiusa per lungo tempo.

Infine, sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare la precisa dinamica dell'incidente, che al momento risulta ancora poco chiara.