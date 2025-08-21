Incidente tra auto e scooter a Frattamaggiore, 54enne ricoverato in pericolo di vita

Immagine di repertorio

Un 54enne è stato ricoverato nell'Ospedale del Mare, in gravi condizioni e in pericolo di vita, a seguito di un incidente avvenuto nella notte a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L'impatto intorno all'1 di oggi, 21 agosto, lungo via Pasquale Ianniello, strada che attraversa gran parte del comune e in pieno centro abitato; la dinamica è in fase di ricostruzione, gli accertamenti sono affidati alla Polizia di Stato.

L'incidente ha coinvolto un'automobile e uno scooter; stando a quanto accertato fino ad ora, uno dei due veicoli si sarebbe immesso sulla carreggiata da una traversa, trovandosi sulla traiettoria dell'altro; è possibile che a causare lo schianto sia stata una mancata precedenza, unita all'alta velocità. Il 54enne, che era in sella allo scooter, è stato sbalzato a diversi metri ed è caduto rovinosamente a terra. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è apparso subito in condizioni gravi; è stato portato in codice rosso all'ospedale di Ponticelli, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e si trova tutt'ora ricoverato, in pericolo di vita.

L'automobilista, che si è fermato dopo l'impatto, è stato identificato dalle forze dell'ordine e, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti di rito per verificare l'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti; sono in corso indagini per accertare la dinamica e le responsabilità.