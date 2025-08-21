napoli
video suggerito
video suggerito

Incidente tra auto e scooter a Frattamaggiore, 54enne ricoverato in pericolo di vita

Incidente nella notte a Frattamaggiore (Napoli): un’auto e uno scooter si sono scontrati lungo via Ianniello. Grave il conducente del due ruote, ricoverato in pericolo di vita.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Nico Falco
58 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un 54enne è stato ricoverato nell'Ospedale del Mare, in gravi condizioni e in pericolo di vita, a seguito di un incidente avvenuto nella notte a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L'impatto intorno all'1 di oggi, 21 agosto, lungo via Pasquale Ianniello, strada che attraversa gran parte del comune e in pieno centro abitato; la dinamica è in fase di ricostruzione, gli accertamenti sono affidati alla Polizia di Stato.

L'incidente ha coinvolto un'automobile e uno scooter; stando a quanto accertato fino ad ora, uno dei due veicoli si sarebbe immesso sulla carreggiata da una traversa, trovandosi sulla traiettoria dell'altro; è possibile che a causare lo schianto sia stata una mancata precedenza, unita all'alta velocità. Il 54enne, che era in sella allo scooter, è stato sbalzato a diversi metri ed è caduto rovinosamente a terra. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è apparso subito in condizioni gravi; è stato portato in codice rosso all'ospedale di Ponticelli, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e si trova tutt'ora ricoverato, in pericolo di vita.

L'automobilista, che si è fermato dopo l'impatto, è stato identificato dalle forze dell'ordine e, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti di rito per verificare l'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti; sono in corso indagini per accertare la dinamica e le responsabilità.

Cronaca
Incidenti stradali
58 CONDIVISIONI
Immagine
Giovanni Marchionni, morto sullo yacht: nel pool l'esperto che si occupò della Concordia
Il ragazzo trovato senza vita l'8 agosto ad Olbia, la Procura ha aperto un fascicolo
L'Inail avvia verifiche: la famiglia sostiene fosse sull'imbarcazione per lavorare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views