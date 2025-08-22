Incidente tra apecar e auto nel Salernitano: grave un uomo

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 agosto, a Montesano sulla Marcellana, nella provincia di Salerno: un apecar e un'automobile si sono scontrate frontalmente nella frazione di Tardiano; ad avere la peggio è stato il conducente del primo mezzo, un uomo di 93 anni, che è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Da quanto si apprende, l'apecar condotto dal 93enne, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda, guidata da un uomo di 60 anni. Ad avere la peggio, come detto, è stato l'uomo di 93 anni alla guida dell'apecar: soccorso dai sanitari del 118, l'anziano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute, nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno effettuato i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità; le indagini dei militari dell'Arma sono in corso.