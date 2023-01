Incidente sull’Ofantina: morto il sociologo Mario Salzarulo, coordinatore del Gal Alta Irpinia È deceduta in ospedale una delle due vittime dello schianto frontale del 13 gennaio sulla statale Ofantina; si tratta del sociologo 67enne Mario Salzarulo.

A cura di Nico Falco

Non ce l'ha fatta Mario Salzarulo, il 67enne rimasto coinvolto nello schianto frontale avvenuto del 13 gennaio scorso lungo l'Ofantina; ricoverato al Moscati di Avellino, è deceduto nella serata di ieri, 14 gennaio, nel reparto di Terapia Intensiva. L'uomo, molto attivo sul territorio, aveva ricoperto il ruolo di Coordinatore del Parco Letterario Franesco de Sanctis ed era responsabile del Gal (gruppo di azione locale) Cilsi Alta Irpinia, di cui era uno storico rappresentante.

L'incidente nella serata di venerdì, all'altezza del km 337.900, nel territorio del comune di Nusco. L'impatto era stato terribile: una delle due vetture aveva invaso la corsia opposta, causando un frontale che aveva accartocciato entrambi i veicoli. Sulle cause sono ancora in corso accertamenti. Per liberare i due conducenti dalle lamiere erano intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Lioni e Montella, durante le operazioni di soccorso e per il ripristino della carreggiata era stato necessario chiudere temporaneamente il tratto interessato in entrambe le direzioni.

Salzarulo e l'altro automobilista, un 51enne di Montella, dopo la prima stabilizzazione sul posto ad opera dei sanitari del 118 erano stati trasferiti in ambulanza all'ospedale Moscati di Avellino; le loro condizioni non erano apparse in un primo momento troppo gravi, ma nelle ore successive il quadro clinico del 67enne è peggiorato e l'uomo è stato trasferito in Rianimazione ed intubato. In queste ore sono in tanti a ricordare sui social Salzarulo e ad affidare ai social parole di cordoglio, sottolinenando l'impegno che lo ha contraddistinto per tutta la vita a favore dei territori dell'Alta Irpinia.