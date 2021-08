Incidente sull’Asse mediano: perde il controllo del furgone e precipita in una scarpata Vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario sono intervenuti nella serata di Ferragosto lungo l’Asse mediano nei pressi dello svincolo Aversa-Melito per soccorrere il conducente di un furgone che è uscito fuori strada. L’autista ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una scarpata.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale lungo l'Asse mediano nei pressi dello svincolo Aversa-Melito. Il sinistro è avvenuto nella serata di oggi, domenica 15 agosto, giornata di Ferragosto, e sono ancora poche le informazioni note. Secondo quanto appreso a rimanere coinvolto nell'incidente è stato l'autista di un furgone che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato, uscendo fuori strada e finendo in una scarpata che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli su strada. Non è chiaro ancora cosa abbia provocato il sinistro e perché il conducente del furgone abbia perso il controllo del mezzo. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio in una serata di Ferragosto di rientro dal weekend di fine estate. Arrivata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri di competenza territoriale, e il personale sanitario in ambulanza.

Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza sull'Asse mediano

I pompieri hanno lavorato per recuperare la persona rimasta coinvolta nel sinistro, estraendola dal veicolo e riportandola in sicurezza sulla sede stradale. L'hanno poi affidata alle cure dei sanitari. I militari hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti, si tratterebbe dunque di un incidente autonomo. Da capire se il conducente sia stato distratto da qualcosa oppure abbia avuto un malore improvviso alla guida. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. Inevitabili i disagi alla circolazione che, risolto l'incidente, è tornata alla normalità senza particolari ripercussioni. Ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime ore.